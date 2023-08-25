«Обрушу на Усика ад». Кто вызвался побить украинца вместо Фьюри?

Источник: Соцсети

Усик vs Дюбуа

Когда: в субботу вечером;

в субботу вечером; Где: Stadion Wrocław, Вроцлав (Польша);

Stadion Wrocław, Вроцлав (Польша); Старт поединка: не ранее полуночи по Москве;

не ранее полуночи по Москве; Где смотреть: права на показ принадлежат сервису ESPN+. Легальная трансляция не будет доступна на территории России:

права на показ принадлежат сервису ESPN+. Легальная трансляция не будет доступна на территории России: Коэффициенты: менее 1,1 против 7,6 в пользу Усика.

Источник: Соцсети

После того, как Александр Усик (20−0) дважды побил британца Энтони Джошуа, стало понятно: ни один бой, кроме поединка за звание абсолютного чемпиона мира, сейчас не имеет значения. Небитый уроженец Симферополя стал обладателем поясов чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super), Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF) и Международной боксерской организации (IBO), а затем прибрал вакантный пояс The Ring — не хватает одного титула. Того самого титула по версии Всемирного боксерского совета (WBC), который пылится на полке у еще одного не знающего неудач «тяжа» Тайсона Фьюри. В отличие от соотечественника Джошуа говорливый Цыганский Король жестко прессовал Усика в соцсетях и, как утверждали аналитики, мог стать тем, кто лишит украинца нуля в графе «поражения».

Однако противостояние сорвалось: переговоры по супербою прекратили в марте, хотя изначально сообщалось о договоренности разделить ринг 29 апреля в Лондоне.

Дорожки Усика и Фьюри разошлись, а пересекутся ли в дальнейшем — вопрос. Фьюри забил на профессиональный бокс и сейчас готовится к денежному фрик-бою с экс-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну, в то время как олимпийский чемпион 2012 года отвлекся от соглашения с житомирским футбольным клубом «Полесье» и дум о будущем президентстве, дав согласие на встречу с чемпионом WBA World Даниэлем Дюбуа с устрашающим прозвищем Динамит.

Очевидно, что для 36-летнего Усика это самый ноунеймовый и проходной (ставки букмекеров говорят сами за себя) соперник за последние годы, чего не скажешь о британце, который урвал счастливый билет. Фанаты скептически настроены к перспективам молодого претендента, но чемпион просит воздержаться от ранних «похорон» Дюбуа. Учитывая специфику «королевского веса» и силу удара, шанс на лаки-панч всегда остается.

«Некоторые люди в интернете его недооценивают — я же к каждому оппоненту отношусь с большим уважением. Дюбуа — претендент, и мне нужно с ним боксировать. Я не собираюсь ни от кого бегать и искать какие-то удобные для себя моменты. Не могу сказать, что сильно за ним следил, но с какого-то момента смотрел его схватки и понимал, что, возможно, с этим парнем нам придется подраться», — приводятся слова украинца на сайте Фрэнка Уоррена, промоутера Дюбуа.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456239299&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Что может сыграть на руку претендента (19−1) при почти отсутствующей интриги? Уже упомянутая разница в возрасте, противоположная стойка, преимущество в росте (196 сантиметров против 191 см при одинаковом размахе рук — 198 см) и серьезный динамит в кулаках. Как-никак 18 из 19 побед спортсмен добыл нокаутом.

Ну и куда же без громких заявлений? Этому парню не занимать самоуверенности, что, пожалуй, круто для раскрутки не особо яркой афиши… Напомним, что на его месте должен быть Фьюри. А Александр мог бы заработать 30 миллионов долларов, а не $6 млн.

«Сто процентов, я готов. Мы собираемся вернуть титулы домой. Я должен перехитрить Усика во всем. Я моложе, сильнее — должен продемонстрировать это. Сейчас определенно мое время. Усик был великим чемпионом, но у всего, что имеет начало, должен быть и конец. Его “ноль” должен исчезнуть. Обрушу ад на этого парня, я был рожден для этого», — цитирует Дюбуа Sky Sports.

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Что интересно, изначально поединок должен был пройти 12 августа, однако, по словам менеджера Усика Александра Красюка, бой с Даниэлем Дюбуа перенесли на 26-е число «потому что это будет День Незалежности», а значит, идеальное время для организации боя одной из главных звезд украинского спорта.

Уточним, что День независимости Украины отмечается 24 августа.