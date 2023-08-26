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13:17 (мск), источник: ТАСС

Замковой в восьмой раз стал чемпионом России по боксу

В финале весовой категории до 71 кг он единогласным решением судей победил Ивана Ступина.

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ТАСС, 26 августа. Андрей Замковой победил на чемпионате России по боксу в весовой категории до 71 кг. Соревнования проходили на «Платинум-Арене» в Хабаровске.

В финальном поединке Замковой единогласным решением судей победил Ивана Ступина. Также победителями турнира стали Эдмонд Худоян (весовая категория до 48 кг), Баир Батлаев (до 51 кг), Андрей Пегливанян (до 54 кг), Евгений Ляшков (до 57 кг), Аршак Товмасян (до 60 кг), Габил Мамедов (до 63,5 кг), Тархан Идигов (до 67 кг), Джамбулат Бижамов (до 71 кг), Сергей Сергеев (до 75 кг), Вадим Щеблыкин (до 80 кг), Рамазан Ханапиев (до 92 кг) и Ярослав Дороничев (свыше 92 кг).

Замковому 36 лет, он является двукратным бронзовым призером Олимпийских игр (2012, 2020). Спортсмен побеждал на чемпионате мира (2019) и становился серебряным призером мирового первенства (2009). Замковой стал восьмикратным чемпионом России.

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