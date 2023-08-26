Казахстанский супертяж проиграл нокаутом боксеру из Узбекистана
Казахстанский боксер Нурсултан Аманжолов уступил Лазизбеку Муллажонову на вечере бокса в польском Вроцлаве, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанский боксер Нурсултан Аманжолов уступил Лазизбеку Муллажонову на вечере бокса в польском Вроцлаве, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Нурсултан Аманжолов потерпел первое поражение на профи-ринге. Он уступил сопернику из Узбекистана техническим нокаутом в первом раунде. Муллажонов одержал четвертую победу в четырех боях.
Добавим, что в главном событии вечера бокса в польском Вроцлаве украинец Александр Усик (20−0, 13 КО) встретится с британцем Даниэлем Дюбуа (19−1, 18 КО).