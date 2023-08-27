Украинский боксер Усик во второй раз защитил три титула чемпиона мира

ТАСС, 27 августа. Украинец Александр Усик защитил три титула чемпиона мира по боксу по престижным версиям в супертяжелом весе. В 12-раундовом поединке, прошедшем в польском Вроцлаве, он победил британца Даниэля Дюбуа техническим нокаутом в девятом раунде.

36-летний Усик во второй раз защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой «супер»), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF). В 2021 году он отобрал пояса у британца Энтони Джошуа, победив решением судей, а в 2022-м впервые защитил их, выиграв решением судей у этого же соперника в повторном бою. Украинец по-прежнему не знает поражений на профессиональном ринге — 21 победа (14 нокаутом).

Усик ранее владел чемпионскими поясами по версиям WBO, IBF, WBA и Всемирного боксерского совета (WBC) в весе до 90,71 кг. Он является победителем первого сезона Всемирной боксерской суперсерии, в финале которой победил россиянина Мурата Гассиева и объединил четыре чемпионских пояса. Украинец провел пятый поединок в супертяжелой категории, в которой дебютировал в октябре 2019 года.

25-летний Дюбуа потерпел 2-е поражение в карьере при 19 победах (18 нокаутом). В 2022 году он завоевал регулярный титул чемпиона мира WBA и один раз его защитил. В 2020 году британец проиграл соотечественнику Джо Джойсу нокаутом в 10-м раунде в бою за титул чемпиона Европы и серебряный пояс WBC.