Текущие события
Футбол. Зарубежный
26.08
Севилья
Жирона
12
Футбол. Зарубежный
26.08
ПСЖ
Ланс
31
Футбол. Зарубежный
26.08
Милан
Торино
41
Футбол. Зарубежный
26.08
Верона
Рома
21
Футбол. Зарубежный
26.08
Гранада
Мальорка
32
Футбол. Премьер-лига
26.08
Пари Нижний Новгород
Ростов
10
Футбол. Зарубежный
26.08
Кадис
Альмерия
11
Футбол. Зарубежный
26.08
Марсель
Брест
20
Футбол. Премьер-лига
26.08
Спартак
Ахмат
00
Футбол. Зарубежный
26.08
Брайтон
Вест Хэм Юнайтед
13
Футбол. Зарубежный
26.08
Боруссия М
Байер
03
Футбол. Зарубежный
26.08
Фрозиноне
Аталанта
21
Футбол. Зарубежный
26.08
Монца
Эмполи
20
Футбол. Первая лига
26.08
Кубань
Алания
01
Футбол. Премьер-лига
26.08
Рубин
Динамо
22
Футбол. Первая лига
26.08
Сокол
Ленинградец
01
Футбол. Зарубежный
26.08
Арсенал
Фулхэм
22
Футбол. Зарубежный
26.08
Брентфорд
Кристал Пэлас
11
Футбол. Зарубежный
26.08
Эвертон
Вулверхэмптон
01
Футбол. Зарубежный
26.08
Манчестер Юнайтед
Ноттингем Форест
32
Футбол. Первая лига
26.08
Химки
Волгарь
00
Футбол. Зарубежный
26.08
Бохум
Боруссия Д
11
Футбол. Зарубежный
26.08
Дармштадт
Унион Б
14
Футбол. Зарубежный
26.08
Кельн
Вольфсбург
12
Футбол. Зарубежный
26.08
Фрайбург
Вердер
10
Футбол. Зарубежный
26.08
Хайденхайм
Хоффенхайм
23
Футбол. Премьер-лига
26.08
Зенит
Урал
40
Футбол. Зарубежный
26.08
Борнмут
Тоттенхэм Хотспур
02
Футбол. Зарубежный
14:00
Ренн
Гавр
Футбол. Первая лига
14:00
Енисей
СКА-Хабаровск
Все события
Фоторепортажи
25Болельщики «Спартака» увидели победные танцы зенитовцев
20Великий Буффон
01:31 (мск), источник: ТАСС

Украинский боксер Усик во второй раз защитил три титула чемпиона мира

В 12-раундовом поединке спортсмен нокаутировал британца Даниэля Дюбуа.

Наверх
Источник: Reuters

ТАСС, 27 августа. Украинец Александр Усик защитил три титула чемпиона мира по боксу по престижным версиям в супертяжелом весе. В 12-раундовом поединке, прошедшем в польском Вроцлаве, он победил британца Даниэля Дюбуа техническим нокаутом в девятом раунде.

36-летний Усик во второй раз защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой «супер»), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF). В 2021 году он отобрал пояса у британца Энтони Джошуа, победив решением судей, а в 2022-м впервые защитил их, выиграв решением судей у этого же соперника в повторном бою. Украинец по-прежнему не знает поражений на профессиональном ринге — 21 победа (14 нокаутом).

Усик ранее владел чемпионскими поясами по версиям WBO, IBF, WBA и Всемирного боксерского совета (WBC) в весе до 90,71 кг. Он является победителем первого сезона Всемирной боксерской суперсерии, в финале которой победил россиянина Мурата Гассиева и объединил четыре чемпионских пояса. Украинец провел пятый поединок в супертяжелой категории, в которой дебютировал в октябре 2019 года.

25-летний Дюбуа потерпел 2-е поражение в карьере при 19 победах (18 нокаутом). В 2022 году он завоевал регулярный титул чемпиона мира WBA и один раз его защитил. В 2020 году британец проиграл соотечественнику Джо Джойсу нокаутом в 10-м раунде в бою за титул чемпиона Европы и серебряный пояс WBC.

Усик благодаря победе в этом поединке получил возможность встретиться в следующем бою за звание абсолютного чемпиона мира с обладателем пояса WBC британцем Тайсоном Фьюри.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 В МОК заявили, что Сотникова не сдавала положительную допинг-пробу на Играх в Сочи
Хоккеист из США рассказал, как приняли Овечкина в "Вашингтон"
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь