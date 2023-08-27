Внук Мохаммеда Али потерпел первое поражение в профессиональной карьере
Внук боксера Мохаммеда Али Нико Али Уолш потерпел первое поражение в профессиональной карьере.
Внук боксера Мохаммеда Али Нико Али Уолш потерпел первое поражение в профессиональной карьере.
Уолш уступил 35-летнему Соне Акале судейским решением в шестираундовом поединке в среднем весе, который прошел в городе Талса (штат Оклахома, США).
На счету 23-летнего внука Мохаммеда Али восемь побед (пять — нокаутом) в десяти боях, один из которых был признан несостоявшимся.
Мохаммед Али является одним из самых известных в истории боксеров-профессионалов, чемпионом Олимпийских игр 1960 года, абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе (1964−1966, 1974−1978), шестикратным обладателем титула «Боксер года» и звания «Боксер десятилетия». За свою карьеру американский боксер провел 61 бой, одержав 56 побед (37 из них — нокаутом). Мохаммед Али скончался в 2016 году в возрасте 74 лет.