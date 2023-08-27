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17Дацик нокаутировал Томпсона, Тактаров и Монсон едва не подрались вместо бокса
11:18 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Внук Мохаммеда Али потерпел первое поражение в профессиональной карьере

Внук боксера Мохаммеда Али Нико Али Уолш потерпел первое поражение в профессиональной карьере.

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Источник: AP 2023

Уолш уступил 35-летнему Соне Акале судейским решением в шестираундовом поединке в среднем весе, который прошел в городе Талса (штат Оклахома, США).

На счету 23-летнего внука Мохаммеда Али восемь побед (пять — нокаутом) в десяти боях, один из которых был признан несостоявшимся.

Мохаммед Али является одним из самых известных в истории боксеров-профессионалов, чемпионом Олимпийских игр 1960 года, абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе (1964−1966, 1974−1978), шестикратным обладателем титула «Боксер года» и звания «Боксер десятилетия». За свою карьеру американский боксер провел 61 бой, одержав 56 побед (37 из них — нокаутом). Мохаммед Али скончался в 2016 году в возрасте 74 лет.

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