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20:45 (мск), источник: Московский комсомолец

Американский боксер подал документы на получение гражданства России

Американский боксер Кевин Джонсон подал документы на получение гражданства России.

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«Кевин Джонсон подал документы на получение российского гражданства. Также там указано, что у него будет отчество Владимирович. В честь президента России», — процитировал представителя спортсмена «ТАСС».

Ранее боксер вышел на взвешивание перед боем против Марка Петровского в футболке с портретом главы Р. Ф. Владимира Путина.

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