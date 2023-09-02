Американский боксер подал документы на получение гражданства России
Американский боксер Кевин Джонсон подал документы на получение гражданства России.
Американский боксер Кевин Джонсон подал документы на получение гражданства России.
«Кевин Джонсон подал документы на получение российского гражданства. Также там указано, что у него будет отчество Владимирович. В честь президента России», — процитировал представителя спортсмена «ТАСС».
Ранее боксер вышел на взвешивание перед боем против Марка Петровского в футболке с портретом главы Р. Ф. Владимира Путина.