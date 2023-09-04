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11:00 (мск), источник: Vesti.kz

Тренер абсолютного чемпиона мира бросил вызов Головкину

Британский средневес Крис Юбенк-младший побил в минувшие выходные соотечественника Лиама Смита. А тренер победителя Брайан «Бомак» Макинтайр, известный прежде всего по сотрудничеству с действующим абсолютным чемпионом мира в полусреднем весе американцем Теренсом Кроуфордом, высказался о том, с кем мог бы Юбенк-младший провести следующий бой.

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Источник: Premier Boxing Champions

Ранее Юбенк-младший в очередной раз бросил вызов казахстанцу Геннадию Головкину.

"Я всегда буду поддерживать своих бойцов в их стремлениях. Всегда буду за их спиной. Ведь именно для этого они и пришли в бокс — чтобы ставить перед собой задачи и добиваться поставленных целей. Поэтому если Крис хочет драться с Геннадием Головкиным, то и я этого хочу.

Если GGG сможет оторвать свою задницу от дивана, если сможет заставить себя хорошо поработать в зале, то будет очень опасным бойцом. Чертовски опасным. Но мы и не ищем легких путей. Кто, если не он? Передайте Конору Бенну, что если он не струсит подставить свою задницу под удар, то может быть следующим", — приводит слова Макинтайра vRINGe.com.

Напомним, Головкин последний раз на ринг выходил 17 сентября 2022 года, когда в Лас-Вегасе (штат Невада, США) судейским решением проиграл в трилогии мексиканцу Саулю Канело Альваресу. Вскоре после этого GGG освободил свои титулы чемпиона мира по версиям WBA и IBF в среднем весе, теперь у него остался только пояс от IBO.

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