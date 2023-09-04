Тренер абсолютного чемпиона мира бросил вызов Головкину

Источник: Premier Boxing Champions

Ранее Юбенк-младший в очередной раз бросил вызов казахстанцу Геннадию Головкину.

"Я всегда буду поддерживать своих бойцов в их стремлениях. Всегда буду за их спиной. Ведь именно для этого они и пришли в бокс — чтобы ставить перед собой задачи и добиваться поставленных целей. Поэтому если Крис хочет драться с Геннадием Головкиным, то и я этого хочу.

Если GGG сможет оторвать свою задницу от дивана, если сможет заставить себя хорошо поработать в зале, то будет очень опасным бойцом. Чертовски опасным. Но мы и не ищем легких путей. Кто, если не он? Передайте Конору Бенну, что если он не струсит подставить свою задницу под удар, то может быть следующим", — приводит слова Макинтайра vRINGe.com.