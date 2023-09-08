Головкин может провести прощальный поединок в День независимости Казахстана (mmafighters.kz)
Ветеран Геннадий Головкин может провести прощальный поединок в Казахстане в День независимости страны — 16 декабря.
Ветеран Геннадий Головкин может провести прощальный поединок в Казахстане в День независимости страны — 16 декабря.
На данный момент Головкин проживает в США. Боксер прилетит в Астану на матч квалификации Евро-2024 Казахстан — Северная Ирландия и может начать подготовку к бою в столице Казахстана.
Соперник казахстанца пока неизвестен.