Фьюри раскрыл размер гонорара Нганну за их бой

Фьюри заявил, что Нганну заработает около 10 миллионов долларов за эту схватку. «Это примерно в 20 раз больше его самого большого гонарара в смешанных единоборствах (ММА). А если он меня победит, то обеспечит своих внуков на всю жизнь», — добавил британец.