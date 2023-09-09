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12:47 (мск), источник: Lenta.Ru

Фьюри раскрыл размер гонорара Нганну за их бой

Британский боксер Тайсон Фьюри раскрыл размер гонорара экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Фрэнсиса Нганну за их бой. Слова спортсмена приводит Boxing Social.

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Источник: AP 2023

Фьюри заявил, что Нганну заработает около 10 миллионов долларов за эту схватку. «Это примерно в 20 раз больше его самого большого гонарара в смешанных единоборствах (ММА). А если он меня победит, то обеспечит своих внуков на всю жизнь», — добавил британец.

Бой между Нганну и Фьюри состоится в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, 28 октября. Он пройдет в супертяжелом весе по правилам бокса.

Нганну за карьеру одержал 17 побед и потерпел три поражения в смешанных единоборствах. Он удерживал чемпионский пояс UFC в тяжелом весе.

В активе Фьюри 33 победы, одна ничья и ни одного поражения. Он владеет чемпионским поясом в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета.

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