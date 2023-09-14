Фьюри выразил сожаление из-за тренировок Нганну с Майком Тайсоном

«Человек, в честь которого меня назвали, легенда, должен пойти против меня, а затем выйти проигравшим. Думаю, он должен быть в моем углу, а не в противоположном, однако бизнес есть бизнес», — выразил сожаление Фьюри. Он добавил, что чувствует грусть из-за решения Тайсона помочь Нганну.

Бой между Нганну и Фьюри состоится в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, 28 октября. Он пройдет в супертяжелом весе по правилам бокса.

Нганну за карьеру одержал 17 побед и потерпел три поражения в смешанных единоборствах. Он удерживал чемпионский пояс Абсолютного бойцовского чемпионата в тяжелом весе.