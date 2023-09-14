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06:45 (мск), источник: Lenta.Ru

Фьюри выразил сожаление из-за тренировок Нганну с Майком Тайсоном

Британский боксер Тайсон Фьюри высказался о тренировках своего следующего соперника, французского бойца смешанного стиля (ММА) Фрэнсиса Нганну с бывшим чемпионом мира по боксу Майком Тайсоном. Слова спортсмена приводит Boxing Social.

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Источник: AP 2023

«Человек, в честь которого меня назвали, легенда, должен пойти против меня, а затем выйти проигравшим. Думаю, он должен быть в моем углу, а не в противоположном, однако бизнес есть бизнес», — выразил сожаление Фьюри. Он добавил, что чувствует грусть из-за решения Тайсона помочь Нганну.

Бой между Нганну и Фьюри состоится в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, 28 октября. Он пройдет в супертяжелом весе по правилам бокса.

Нганну за карьеру одержал 17 побед и потерпел три поражения в смешанных единоборствах. Он удерживал чемпионский пояс Абсолютного бойцовского чемпионата в тяжелом весе.

В активе Фьюри 33 победы, одна ничья и ни одного поражения. Он владеет чемпионским поясом в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета.

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