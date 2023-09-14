Крис Юбэнк-младший бросил вызов Геннадию Головкину

«Хочу провести бой с Геннадием уже много лет. Почему нет? Кто может принести ему больше денег, чем я или Канело? Но новый бой с Альваресом никто не будет смотреть. Я единственный соперник, которого люди хотят видеть на ринге с Головкиным. Я никогда не расхочу этот бой. Головкин — великое имя, было бы здорово подраться с ним в Великобритании. Он сейчас заинтересован в заработке больших денег на боксе. Я помогу ему», — цитирует Юбэнка IFL TV.