Текущие события
Хоккей. КХЛ
перерыв
Витязь
Спартак
01
Хоккей. КХЛ
2-й период
Торпедо
Куньлунь РС
01
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Динамо Мн
32
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Нефтехимик
42
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
Лада
ОТ
32
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Ак Барс
32
Футбол. Кубок России
16:30
Амкар
Челябинск
10
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
Адмирал
ОТ
43
Все события
Фоторепортажи
13Матч Кубка России в сухом доке на Баренцевом море. Как это было
17Дацик нокаутировал Томпсона, Тактаров и Монсон едва не подрались вместо бокса
18:54 (мск), источник: Чемпионат.com

Крис Юбэнк-младший бросил вызов Геннадию Головкину

Британский боксёр Крис Юбэнк-младший бросил вызов представителю Казахстана Геннадию Головкину.

Наверх
Источник: AP 2023

«Хочу провести бой с Геннадием уже много лет. Почему нет? Кто может принести ему больше денег, чем я или Канело? Но новый бой с Альваресом никто не будет смотреть. Я единственный соперник, которого люди хотят видеть на ринге с Головкиным. Я никогда не расхочу этот бой. Головкин — великое имя, было бы здорово подраться с ним в Великобритании. Он сейчас заинтересован в заработке больших денег на боксе. Я помогу ему», — цитирует Юбэнка IFL TV.

Напомним, на счету Геннадия Головкина 42 победы в 45 поединках, проведённых на профессиональном уровне. Профессиональный рекорд британца Криса Юбэнка-младшего — 33−3.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Россиянам разрешили выступить на Олимпиаде в Париже. Что будет дальше?
Связали и украли часы. Братья-бойцы из России арестованы в Таиланде
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь