Оскар де ла Хойя назвал лучшего действующего боксёра в мире

«Лучший боец вне зависимости от весовой категории прямо сейчас? На мой взгляд, это должен быть Кроуфорд. Учитывая то, кого он побил и как это сделал… Я считаю, что его послужной список говорит за себя. Это должен быть Кроуфорд», — сказал-де ла Хойя в интервью YouTube-каналу FightHype.com.