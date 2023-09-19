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00:11 (мск), источник: Чемпионат.com

Оскар де ла Хойя назвал лучшего действующего боксёра в мире

Бывший чемпион мира в шести весовых категориях, а ныне промоутер, легендарный американец Оскар де ла Хойя назвал, по его мнению, лучшего действующего боксёра в мире.

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Источник: AP 2023

«Лучший боец вне зависимости от весовой категории прямо сейчас? На мой взгляд, это должен быть Кроуфорд. Учитывая то, кого он побил и как это сделал… Я считаю, что его послужной список говорит за себя. Это должен быть Кроуфорд», — сказал-де ла Хойя в интервью YouTube-каналу FightHype.com.

Теренсу Кроуфорду 35 лет. Американец является бывшим чемпионом мира в лёгком весе (до 61,2 кг), а также абсолютным чемпионом в первом полусреднем дивизионе (до 63,5 кг).

30 июля 2023 года Кроуфорд досрочно остановил в девятом раунде соотечественника Эррола Спенса и стал абсолютным чемпионом в полусреднем весе (до 66,7 кг). Всего на счету американца 40 побед (31 — нокаутом) и ни одного поражения.

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