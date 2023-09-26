Майк Тайсон объяснил, почему он готовит Нганну к бою против Фьюри

В данный момент Майк готовит Нганну к этому бою. Ранее Тайсоюн Фьюри выразил сожаление по этому поводу, заявив, что хотел бы видеть Майка в своем углу. На вопрос, не странно ли готовить Нганну к бою с боксёром, в честь которого его назвали, Майк ответил, что это просто бизнес.