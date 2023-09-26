Майк Тайсон объяснил, почему он готовит Нганну к бою против Фьюри
Легендарный боксер Майк Тайсон прокомментировал предстоящий бой бывшего чемпиона UFC в тяжелом весе Фрэнсиса Нганну с чемпионом мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри.
Легендарный боксер Майк Тайсон прокомментировал предстоящий бой бывшего чемпиона UFC в тяжелом весе Фрэнсиса Нганну с чемпионом мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри.
В данный момент Майк готовит Нганну к этому бою. Ранее Тайсоюн Фьюри выразил сожаление по этому поводу, заявив, что хотел бы видеть Майка в своем углу. На вопрос, не странно ли готовить Нганну к бою с боксёром, в честь которого его назвали, Майк ответил, что это просто бизнес.
«Это бизнес, и он это понимает», — сказал Майк Тайсон на канале TNT Sports в ютубе.
Стоит отметить, что Тайсона Фьюри назвали в честь именно Майка Тайсона.