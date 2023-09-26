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23:26 (мск), источник: Sport24

Майк Тайсон объяснил, почему он готовит Нганну к бою против Фьюри

Легендарный боксер Майк Тайсон прокомментировал предстоящий бой бывшего чемпиона UFC в тяжелом весе Фрэнсиса Нганну с чемпионом мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри.

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В данный момент Майк готовит Нганну к этому бою. Ранее Тайсоюн Фьюри выразил сожаление по этому поводу, заявив, что хотел бы видеть Майка в своем углу. На вопрос, не странно ли готовить Нганну к бою с боксёром, в честь которого его назвали, Майк ответил, что это просто бизнес.

«Это бизнес, и он это понимает», — сказал Майк Тайсон на канале TNT Sports в ютубе.

Стоит отметить, что Тайсона Фьюри назвали в честь именно Майка Тайсона.

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