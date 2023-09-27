Казахстанский боксер встретится с вице-чемпионом мира на Азиаде

Источник: Соцсети

Следующим соперником казахстанца, выступающего в весовой категории до 63.5 килограммов будет монгольский боксер Чинзорик Баатарсух, который в ⅛ финала сенсационно одолел этнического казаха из Узбекистана Руслана Абдуллаева — 5:0.

Добавим, что Баатарсух и Абуллаев встречались в финале ЧМ-2023 в Ташкенте. Тогда боксер из Узбекистана одержал убедительную победу. Теперь монгол реабилитировался за то поражение.