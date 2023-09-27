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27 сентября, источник: Vesti.kz

Казахстанский боксер встретится с вице-чемпионом мира на Азиаде

Казахстанский боксер Ертуган Зейнуллинов прошел в ¼ финала на летних Азиатских играх-2023 в Ханчжоу (Китай), сообщают Vesti.kz.

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Источник: Соцсети

Следующим соперником казахстанца, выступающего в весовой категории до 63.5 килограммов будет монгольский боксер Чинзорик Баатарсух, который в ⅛ финала сенсационно одолел этнического казаха из Узбекистана Руслана Абдуллаева — 5:0.

Добавим, что Баатарсух и Абуллаев встречались в финале ЧМ-2023 в Ташкенте. Тогда боксер из Узбекистана одержал убедительную победу. Теперь монгол реабилитировался за то поражение.

Напомним, что Зейнуллинов в ⅛ финала встречался с бронзовым призером ЧМ-2023 Баходуром Усмоновым из Таджикистана. Казахстанец одержал победу раздельным решением судей в упорном поединке — 3:2. Оба боксера в этом бою побывали в нокдауне.

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