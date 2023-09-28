Чемпионы мира по боксу из Казахстана и Узбекистана сойдутся в бою Азиады

В четвертьфинале, 30 сентября, Шымбергенову будет противостоять Асадхужа Муйдинхужаев из Узбекистана. Победитель этого поединка встретится в полуфинале с сильнейшим в паре Нишант Дев (Индия) — Севон Оказава (Япония).

Интересно, что Шымбергенов и Муйдинхужаев выигрывали золото чемпионата мира-2023 в Ташкенте. Если Асланбек становился чемпионом в весе до 71 килограмма, то Асадхужа занял первое место в весовой категории до 67 килограммов.