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28 сентября, источник: Vesti.kz

Чемпионы мира по боксу из Казахстана и Узбекистана сойдутся в бою Азиады

Капитан сборной Казахстана по боксу Асланбек Шымбергенов узнал следующего соперника на Азиатских играх в Ханчжоу (Китай), сообщают Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

В четвертьфинале, 30 сентября, Шымбергенову будет противостоять Асадхужа Муйдинхужаев из Узбекистана. Победитель этого поединка встретится в полуфинале с сильнейшим в паре Нишант Дев (Индия) — Севон Оказава (Япония).

Интересно, что Шымбергенов и Муйдинхужаев выигрывали золото чемпионата мира-2023 в Ташкенте. Если Асланбек становился чемпионом в весе до 71 килограмма, то Асадхужа занял первое место в весовой категории до 67 килограммов.

Отметим, что в ⅛ финала Азиады Шымбергенов прошел местного боксера Пейчена Вана. Видео боя можно посмотреть здесь.

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