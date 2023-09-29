Казахстан нокаутом завоевал первую медаль в боксе на Азиаде
Казахстанский боксер Сагындык Тогамбай, выступающий в весовой категории до 92 килограммов, нокаутом вышел в полуфинал Азиады в Ханчжоу (Китай), сообщают Vesti.kz.
Казахстанский боксер Сагындык Тогамбай, выступающий в весовой категории до 92 килограммов, нокаутом вышел в полуфинал Азиады в Ханчжоу (Китай), сообщают Vesti.kz.
В четвертьфинале он остановил в первом раунде иранского боксера Туфана Шарифи. Этим самым Тогамбай гарантировал себе как минимум бронзовую медаль.
За выход в финал казахстанец будет биться с китайцем Сюэчжэнем Ханом.