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29 сентября, источник: Vesti.kz

Казахстан нокаутом завоевал первую медаль в боксе на Азиаде

Казахстанский боксер Сагындык Тогамбай, выступающий в весовой категории до 92 килограммов, нокаутом вышел в полуфинал Азиады в Ханчжоу (Китай), сообщают Vesti.kz.

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Источник: Соцсети

В четвертьфинале он остановил в первом раунде иранского боксера Туфана Шарифи. Этим самым Тогамбай гарантировал себе как минимум бронзовую медаль.

За выход в финал казахстанец будет биться с китайцем Сюэчжэнем Ханом.

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