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19:05 (мск), источник: Sport24

Александр Усик и Тайсон Фьюри подписали контракты на бой за звание абсолютного чемпиона мира

Украинский боксер Александр Усик и британец Тайсон Фьюри подписали контракты на бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе, сообщает ESPN.

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По данным источника, титульный поединок пройдет в Саудовской Аравии 23 декабря 2023 года или в январе 2024 года.

Александр Усик провел 21 бой в профессиональном боксе и одержал 21 победу. На счету Тайсона Фьюри 33 выигрыша в 34 поединках (1 ничья).

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