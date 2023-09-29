Александр Усик и Тайсон Фьюри подписали контракты на бой за звание абсолютного чемпиона мира
Украинский боксер Александр Усик и британец Тайсон Фьюри подписали контракты на бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе, сообщает ESPN.
Украинский боксер Александр Усик и британец Тайсон Фьюри подписали контракты на бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе, сообщает ESPN.
По данным источника, титульный поединок пройдет в Саудовской Аравии 23 декабря 2023 года или в январе 2024 года.
Александр Усик провел 21 бой в профессиональном боксе и одержал 21 победу. На счету Тайсона Фьюри 33 выигрыша в 34 поединках (1 ничья).