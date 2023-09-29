Шведский боксер отказался пожимать руку россиянину на взвешивании

Бой в тяжелом весе пройдет 30 сентября. По итогам церемонии вес Гассиева составил 98 кг, Валлина — 107,75 кг. Победитель этого поединка займет вторую строчку рейтинга Международной боксерской федерации (IBF).

«Нормально воспринял его решение, это выбор каждого. Кто-то жмет руку, а кто-то нет. Я проявил к нему уважение, как и ко всем своим соперникам. Но он почему-то не стал этого делать. Я на него не обиделся. Просто было чуть непривычно», — прокомментировал Гассиев.

Валлин объяснил свои действия тем, что это бокс, а не дружеское мероприятие, но отметил, что уважает Гассиева как боксера.

«Я здесь не для того, чтобы дружить с ним, а чтобы победить его. Это бокс, а не дружелюбный вечер. Я уважаю Мурата как боксера. Думаю, что мне надо боксировать с умом. Мне известны его и свои сильные стороны. Я преподам ему урок и буду ждать ошибки противника», — сказал швед.