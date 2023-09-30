Кевин Джонсон выиграл дебютный бой после получения гражданства России

Сегодня, 30 сентября, Джонсон выиграл у американца Джейсона Гаверна единогласным решением судей на вечере бокса в Набережных Челнах.

44-летний Джонсон решил получить гражданство России в нынешнем году — он также взял отчество Владимирович в честь президента РФ Владимира Путина.