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21:29 (мск), источник: Sport24

Кевин Джонсон выиграл дебютный бой после получения гражданства России

Боксер Кевин Джонсон одержал победу в дебютном поединке после получения паспорта гражданина России.

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Источник: Sport24

Сегодня, 30 сентября, Джонсон выиграл у американца Джейсона Гаверна единогласным решением судей на вечере бокса в Набережных Челнах.

44-летний Джонсон решил получить гражданство России в нынешнем году — он также взял отчество Владимирович в честь президента РФ Владимира Путина.

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