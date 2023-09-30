Кевин Джонсон выиграл дебютный бой после получения гражданства России
Боксер Кевин Джонсон одержал победу в дебютном поединке после получения паспорта гражданина России.
Боксер Кевин Джонсон одержал победу в дебютном поединке после получения паспорта гражданина России.
Сегодня, 30 сентября, Джонсон выиграл у американца Джейсона Гаверна единогласным решением судей на вечере бокса в Набережных Челнах.
44-летний Джонсон решил получить гражданство России в нынешнем году — он также взял отчество Владимирович в честь президента РФ Владимира Путина.