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09:41 (мск), источник: ТАСС

Боксер Альварес в третий раз защитил звание абсолютного чемпиона мира

Мексиканец решением судей победил американца Джермелла Чарло.

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Источник: Соцсети

ТАСС, 1 октября. Мексиканец Сауль Альварес защитил звание абсолютного чемпиона мира среди боксеров-профессионалов в весовой категории до 76,2 кг. В 12-раундовом поединке, прошедшем в Лас-Вегасе (США, штат Невада), он выиграл у американца Джермелла Чарло решением судей.

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33-летний Альварес в третий раз защитил звание абсолютного чемпиона мира, которое он завоевал в ноябре 2011 года благодаря победе над американцем Калебом Плантом. Тогда он защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) и завоевал пояс Международной боксерской федерации (IBF). В следующем поединке Альварес проиграл россиянину Дмитрию Биволу и не сумел завоевать пояс чемпиона мира WBA в весовой категории до 79,38 кг. А затем дважды защитил звание абсолютного чемпиона мира в весе до 76,2 кг, победив казахстанца Геннадия Головкина и британца Джона Райдера. В послужном списке мексиканца теперь 60 побед (39 нокаутом), 2 поражения и 2 ничьи.

Ранее Альварес владел титулами чемпиона мира по двум престижным версиям в весовой категории до 69,9 кг и трем — в весовой категории до 72,6 кг. Всего он становился чемпионом мира в четырех весовых категориях — до 69,9 кг, до 72,6, до 76,2 кг и до 79,38 кг.

33-летний Чарло потерпел второе поражение в карьере при 35 победах (19 нокаутом) и 1 ничьей. В прошлом поединке в мае 2022 года американец завоевал звание абсолютного чемпиона мира в весовой категории до 69,9 кг, победив аргентинца Брайана Кастаньо. Тогда он защитил титулы чемпиона мира по версиям WBA, IBF и WBC и завоевал пояс WBO, который принадлежал Кастаньо.

Ради поединка с Альваресом Чарло поднялся на две весовые категории. Он был лишен титула чемпиона мира WBO в весе до 69,9 кг, который перешел сыну абсолютного чемпиона мира Константина Цзю Тиму Цзю, владевшему поясом временного чемпиона мира.

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