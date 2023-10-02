Тимофей Цзю стал чемпионом без боя. Как это произошло и что дальше?

В ночь с 30 сентября на 1 октября состоялся поединок двух абсолютных чемпионов мира — Сауля Альвареса и Джермелла Чарло. Канело одержал уверенную победу единогласным решением судей, а вот Чарло не только проиграл, но и потерял один из своих поясов. В WBO ещё до боя заявили, что санкционируют поединок, но, как только Джермелл выйдет в ринг, он лишится титула по этой версии, а пояс перейдёт к временному чемпиону — Тиму Цзю.

Чарло рискнул, получил большой чек, но при этом был деклассирован и потерял один из своих поясов, который изначально не стоял на кону. А Тим Цзю, старший сын легендарного Кости Цзю, стал чемпионом мира без боя.

Многие скажут, что Тим — бумажный чемпион, хотя совсем недавно именно Цзю называл этим термином Джермелла. Но разве Цзю не заслужил этот титул? Обязательным претендентом он стал ещё прошлым летом, тогда же был объявлен бой между Чарло и Цзю за четыре пояса американца. Джермелл много говорил в прессе, что размажет Тима, но за месяц до боя сломал руку и выбыл на долгий срок.

Цзю не стал дожидаться самого громкого поединка в своей карьере и рискнул, согласившись на бой с Тони Харрисоном за титул временного чемпиона. Именно Харрисон нанёс Чарло единственное до боя с Канело поражение, и Тим рисковал не только потерять заветный нолик в рекорде, но и статус претендента. Но Цзю выиграл тот бой и стал временным чемпионом.

Казалось бы — сиди и жди, пока Чарло выйдет из лазарета, но пауза от Джермелла затягивалась, и команда Цзю согласилась на защиту временного пояса против мексиканца Карлоса Окампо. Тима вроде бы ожидал непростой поединок, но он буквально снёс Окампо ещё в первом раунде и вновь подтвердил свои чемпионские амбиции.

Чарло пообещал расправиться с Цзю уже в ближайшем будущем, и в WBO дали срок до 30 сентября, чтобы команды согласовали контракты. Но Джермелл выбрал другой вариант, и вряд ли здесь можно его упрекнуть. Бой с Альваресом — отличный шанс. Во-первых, огромный чек. Во-вторых, на кону стояли пояса Канело, Чарло ничем не рисковал. Разве что поясом WBO, который в итоге и потерял. В-третьих, это был шанс войти в историю.

А у Цзю впереди ещё один шаг к заветной мечте — званию абсолютного чемпиона мира. 15 октября в Австралии он встретится с временным чемпионом по версии WBC Брайаном Мендосой. В случае победы у Тима будет уже два пояса: да, один временный, но надолго ли?

Пока непонятна дальнейшая судьба Чарло. Джермелл заявил, что готов встретиться с победителем боя Цзю — Мендоса, при этом параллельно вызвав на бой Теренса Кроуфорда. Джермелл почувствовал прелесть денежных и громких боёв, вряд ли он захочет возвращаться в свой вес ради защиты титулов.

«Хочу драться с Теренсом Кроуфордом, чёрт возьми. Я мог бы подраться с ним в своей весовой категории. Знаю, что он где-то рядом с ней. Я буду драться с Кроуфордом. Позвольте ему провести реванш с Эрролом Спенсом и решите этот вопрос. Я скоро вернусь к тренировкам, не переживайте», — приводит слова Кроуфорда после боя Bad Left Hook.

В таком случае скоро Чарло будут лишать одного пояса за другим, и это отличный шанс для Тима собрать все титулы у себя и стать новым королём первого среднего веса.