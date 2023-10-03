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3 октября, источник: Vesti.kz

Казахстан получил финалиста Азиады по боксу

Казахстанский боксер Камшыбек Кункабаев вышел в финал летних Азиатских игр-2023 в Ханчжоу (Китай), сообщают Vesti.kz.

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Источник: Olympic.kz

Его соперником по ½ финала весовой категории свыше 92 килограммов стал боксер из Индии Нарендер.

Поединок завершился победой Кункабаева единогласным решением судей — 5:0.

Кункабаев стал первым финалистом от Казахстана на турнире по боксу. Финальный бой с его участием пройдет 5 октября.

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