Казахстан получил финалиста Азиады по боксу
Казахстанский боксер Камшыбек Кункабаев вышел в финал летних Азиатских игр-2023 в Ханчжоу (Китай), сообщают Vesti.kz.
Казахстанский боксер Камшыбек Кункабаев вышел в финал летних Азиатских игр-2023 в Ханчжоу (Китай), сообщают Vesti.kz.
Его соперником по ½ финала весовой категории свыше 92 килограммов стал боксер из Индии Нарендер.
Поединок завершился победой Кункабаева единогласным решением судей — 5:0.
Кункабаев стал первым финалистом от Казахстана на турнире по боксу. Финальный бой с его участием пройдет 5 октября.