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3 октября, источник: Vesti.kz

Капитан сборной Казахстана по боксу сделал заявление после сенсации на Азиаде

Капитан сборной Казахстана по боксу Асланбек Шымбергенов сделал заявление по своему выступлению на летних Азиатских играх-2023 в Ханчжоу (Китай), сообщают Vesti.kz.

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Источник: Соцсети

В ½ финала весовой категории до 71 килограммов он встречался с японцем Севоном Окадзавой. Итоговом противостояния стала победа соперника раздельным решением судей (2:3). Таким образом, Шымбергенов завершил Азиаду с бронзовой медалью.

«Для меня Азиатские Игры на этом завершены. Огромное спасибо, что болели за меня!», — написал капитан сборной Казахстана в соцсетях.

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