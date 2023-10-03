Капитан сборной Казахстана по боксу сделал заявление после сенсации на Азиаде

В ½ финала весовой категории до 71 килограммов он встречался с японцем Севоном Окадзавой. Итоговом противостояния стала победа соперника раздельным решением судей (2:3). Таким образом, Шымбергенов завершил Азиаду с бронзовой медалью.

«Для меня Азиатские Игры на этом завершены. Огромное спасибо, что болели за меня!», — написал капитан сборной Казахстана в соцсетях.