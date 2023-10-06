Джалолов высказался о казахах после победы над Кункабаевым

Бой, состоявшийся в весовой категории свыше 92 килограммов, завершился победой Джалолова со счетом 4:0 (29−28, 28−28, 30−27, 30−27, 29−28). Как итог, он выиграл золото Азиады, тогда как казахстанец довольствовался серебряной медалью.

«Прежде всего, большое спасибо всем за вашу поддержку! С Камшыбеком мы соперники только в ринге. Это просто спорт. Когда я дрался среди профессионалов, то заметил, что многие из Казахстана болеют за меня. Узбеки-казахи — один братский народ», — написал Баходир в соцсетях.