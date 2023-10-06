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19:48 (мск), источник: Vesti.kz

Джалолов высказался о казахах после победы над Кункабаевым

Боксер из Узбекистана Баходир Джалолов высказался после поединка с казахстанцем Камшыбеком Кункабаевым в финале Азиатских игр в китайском Ханчжоу, сообщают Vesti.kz.

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Источник: Кадр из видео

Бой, состоявшийся в весовой категории свыше 92 килограммов, завершился победой Джалолова со счетом 4:0 (29−28, 28−28, 30−27, 30−27, 29−28). Как итог, он выиграл золото Азиады, тогда как казахстанец довольствовался серебряной медалью.

«Прежде всего, большое спасибо всем за вашу поддержку! С Камшыбеком мы соперники только в ринге. Это просто спорт. Когда я дрался среди профессионалов, то заметил, что многие из Казахстана болеют за меня. Узбеки-казахи — один братский народ», — написал Баходир в соцсетях.

29-летний Джалолов — победитель Олимпиады-2020, чемпионатов мира-2019 и 2023, чемпионатов Азии-2017, 2019 и 2021.

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