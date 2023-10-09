Боксерша-красавица из Казахстана анонсировала следующий бой. Известна дата

В последнем поединке на профи-ринге, который прошел в марте в Алматы, Муздиман победила другую казахстанку Зухру Исраилову.

В мае на республиканской Спартакиаде в Петропавловске Муздиман нанесла поражение Ангелине Лукас по очкам. Лукас не согласилась с результатом поединка, а менеджер Балаусы заявила, что победа была честной. В конце концов сама Муздиман ответила на претензии соперницы.