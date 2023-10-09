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9 октября, источник: Vesti.kz

Боксерша-красавица из Казахстана анонсировала следующий бой. Известна дата

Казахстанская боксерша Балауса Муздиман (2−0, 1 KO) анонсировала следующий бой, сообщают Vesti.kz.

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Источник: Соцсети

«Официальный анонс: мой следующий бой пройдет 23 ноября. Контракт подписали, готовимся», — написала она в соцсетях.

В последнем поединке на профи-ринге, который прошел в марте в Алматы, Муздиман победила другую казахстанку Зухру Исраилову.

В мае на республиканской Спартакиаде в Петропавловске Муздиман нанесла поражение Ангелине Лукас по очкам. Лукас не согласилась с результатом поединка, а менеджер Балаусы заявила, что победа была честной. В конце концов сама Муздиман ответила на претензии соперницы.

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