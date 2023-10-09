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23:18 (мск), источник: Чемпионат.com

Майк Тайсон назвал свой нокаут, которым гордится больше всего

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе легендарный американец Майк Тайсон назвал свой нокаут, которым гордится больше всего.

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Им оказался нокаут в поединке с легендарным американским чемпионом Ларри Холмсом, который состоялся в ночь с 22 на 23 января 1988 года в Атлантик-Сити (США). Тайсон, которому на момент боя был всего 21 год, победил техническим нокаутом в четвёртом раунде, защитив звание абсолютного чемпиона. Холмс потерпел третье поражение в карьере.

«Каким нокаутом я горжусь больше всего? Нокаутом в бою с Ларри Холмсом. Он побил Мухаммеда Али за шесть лет до этого, и я плакал. И я сказал, что должен отомстить», — сказал Тайсон в интервью Daily Mail.

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