Трое белорусов вышли в четвертьфиналы на Кубке Европейской конфедерации бокса

В составе нашей команды на турнир отправились семеро боксеров, из которых преодолеть стартовый раунд сумели трое. В весовой категории до 54 кг Денис Солоцких победил Ниджата Гусейнова из Азербайджана, в весе до 86 кг Алексей Алферов был сильнее украинца Никиты Горбатенко, а в категории до 92 кг Владислав Смягликов одолел Сохеба Буафия из Франции. Белорусы Илья Воробьев (в/к до 57 кг), Артур Туниев (до 60 кг), Дмитрий Дешкевич (до 63,5 кг) и Александр Радионов (до 70 кг) борьбу в рамках Кубка завершили.
Четвертьфинальные поединки с участием белорусских спортсменов пройдут 11 и 12 октября. Полуфиналы турнира будут проведены в пятницу, финалы состоятся на следующий день на ринге, который будет установлен на открытом воздухе в Старом городе Будвы. Всего в Кубке Европейской конфедерации бокса стартовали более 150 спортсменов из 30 стран.