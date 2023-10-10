Трое белорусов вышли в четвертьфиналы на Кубке Европейской конфедерации бокса

В составе нашей команды на турнир отправились семеро боксеров, из которых преодолеть стартовый раунд сумели трое. В весовой категории до 54 кг Денис Солоцких победил Ниджата Гусейнова из Азербайджана, в весе до 86 кг Алексей Алферов был сильнее украинца Никиты Горбатенко, а в категории до 92 кг Владислав Смягликов одолел Сохеба Буафия из Франции. Белорусы Илья Воробьев (в/к до 57 кг), Артур Туниев (до 60 кг), Дмитрий Дешкевич (до 63,5 кг) и Александр Радионов (до 70 кг) борьбу в рамках Кубка завершили.