Белорус Алексей Алферов вышел в полуфинал Кубка Европейской конфедерации бокса

В среду на турнире состоялись четвертьфинальные поединки в шести весовых категориях, всего на Кубке разыгрывается 13 комплектов наград. В весе до 86 кг шествие по турнирной сетке продолжает наш Алексей Алферов: в поединке ¼ финала белорус был сильнее Эльдара Гулиева из Азербайджана. Ранее в предварительном раунде Алферов одолел украинца Никиту Горбатенко. Соперником Алексея в полуфинале станет представитель Армении Рафаэль Ованнисян.

Также в среду свой четвертьфинальный бой в категории до 92 кг проводил наш Владислав Смягликов — белорус уступил российскому боксеру Рамазану Ханапиеву. 12 октября аналогичную стадию в весе до 54 кг попробует преодолеть еще один наш спортсмен Денис Солоцких: его соперником станет россиянин Максим Кузнецов. Другие белорусы Илья Воробьев (в/к до 57 кг), Артур Туниев (до 60 кг), Дмитрий Дешкевич (до 63,5 кг) и Александр Радионов (до 71 кг) выступления на турнире уже завершили.