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11 октября, источник: БЕЛТА

Белорус Алексей Алферов вышел в полуфинал Кубка Европейской конфедерации бокса

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В черногорской Будве продолжается первый Кубок Европейской конфедерации бокса среди мужчин с участием белорусских спортсменов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: БЕЛТА

В среду на турнире состоялись четвертьфинальные поединки в шести весовых категориях, всего на Кубке разыгрывается 13 комплектов наград. В весе до 86 кг шествие по турнирной сетке продолжает наш Алексей Алферов: в поединке ¼ финала белорус был сильнее Эльдара Гулиева из Азербайджана. Ранее в предварительном раунде Алферов одолел украинца Никиту Горбатенко. Соперником Алексея в полуфинале станет представитель Армении Рафаэль Ованнисян.

Также в среду свой четвертьфинальный бой в категории до 92 кг проводил наш Владислав Смягликов — белорус уступил российскому боксеру Рамазану Ханапиеву. 12 октября аналогичную стадию в весе до 54 кг попробует преодолеть еще один наш спортсмен Денис Солоцких: его соперником станет россиянин Максим Кузнецов. Другие белорусы Илья Воробьев (в/к до 57 кг), Артур Туниев (до 60 кг), Дмитрий Дешкевич (до 63,5 кг) и Александр Радионов (до 71 кг) выступления на турнире уже завершили.

Полуфиналы Кубка Европейской конфедерации бокса пройдут в пятницу, финалы состоятся 14 октября на ринге, который будет установлен на открытом воздухе в Старом городе Будвы. Всего в соревнованиях в Черногории стартовали более 150 спортсменов из 30 стран.

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