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12:06 (мск), источник: Vesti.kz

Казахский титан узнал дату исторического дебюта в США

Казахстанский силач Алмат «Казахский Титан» Жуманов уже 2 декабря проведет дебютный поединок по контракту с известным промоушеном Bare Knuckle Fighting Championship, передает Vesti.kz.

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Источник: Соцсети

Поединок состоится на шоу, которое пройдет в США. Соперник и количество раундов — неизвестно.

Жуманова пригласили в США после досрочной победы над Саядом «Иранским Халком» Гариби в августе 2022 года. Однако, его дебют затянулся. В преддверии первого поединка он успел в мае в Венесуэле нокаутировать местного боксера Карлоса Салазара.

Отметим, что Bare Knuckle Fight Championship — это известный промоушен, организовывающий кулачные бои. В его ивентах принимали участие такие известные бойцы смешанных единоборств и профессионального бокса, как Артем Лобов, Пол Малиньяджи, Рикко Родригес, Кендалл Гроув, Джо Риггс, Чейз Шерман и Крис Лебен.

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