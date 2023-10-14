Казахский титан узнал дату исторического дебюта в США

Источник: Соцсети

Поединок состоится на шоу, которое пройдет в США. Соперник и количество раундов — неизвестно.

Жуманова пригласили в США после досрочной победы над Саядом «Иранским Халком» Гариби в августе 2022 года. Однако, его дебют затянулся. В преддверии первого поединка он успел в мае в Венесуэле нокаутировать местного боксера Карлоса Салазара.