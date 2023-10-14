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14 октября, источник: ТАСС

Российские боксеры завоевали четыре золотые медали на Кубке Европы

ТАСС, 14 октября. Спортсмены из России завоевали четыре золотые медали на Кубке Европы по боксу. Турнир прошел в черногорской Будве.

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Источник: Соцсети

Победителями соревнований стали Баир Батлаев (весовая категория до 51 кг), Максим Кузнецов (до 54 кг), Габил Мамедов (до 63,5 кг) и Джамбулат Бижамов (до 75 кг). Серебряные награды завоевали Соян Артыш (до 48 кг) и Вадим Щеблыкин (до 86 кг). Ранее Тархан Идигов (до 67 кг) и Рамазан Ханапиев (до 92 кг) стали обладателями бронзовых наград.

Кубок Европейской конфедерации бокса проходил с 8 по 14 октября. Российские спортсмены выступали на турнире с флагом и гимном страны в связи с решением Международной ассоциации бокса отказаться следовать рекомендациям Международного олимпийского комитета о лишении спортсменов России и Белоруссии национальной идентификации в связи с событиями на Украине, на ее турнирах боксеры обеих стран выступают без каких-либо ограничений.

В конце марта 2023 года МОК рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Также российские и белорусские атлеты не должны быть представлены в командных видах спорта.

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