Российские боксеры завоевали четыре золотые медали на Кубке Европы

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Победителями соревнований стали Баир Батлаев (весовая категория до 51 кг), Максим Кузнецов (до 54 кг), Габил Мамедов (до 63,5 кг) и Джамбулат Бижамов (до 75 кг). Серебряные награды завоевали Соян Артыш (до 48 кг) и Вадим Щеблыкин (до 86 кг). Ранее Тархан Идигов (до 67 кг) и Рамазан Ханапиев (до 92 кг) стали обладателями бронзовых наград.

Кубок Европейской конфедерации бокса проходил с 8 по 14 октября. Российские спортсмены выступали на турнире с флагом и гимном страны в связи с решением Международной ассоциации бокса отказаться следовать рекомендациям Международного олимпийского комитета о лишении спортсменов России и Белоруссии национальной идентификации в связи с событиями на Украине, на ее турнирах боксеры обеих стран выступают без каких-либо ограничений.