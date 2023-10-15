Белорус Алексей Алферов одержал победу на Кубке Европейской конфедерации бокса

Нашу команду на турнире представили семеро боксеров, единственную медаль Беларуси принес Алексей Алферов, который стал сильнейшим в весовой категории до 86 кг. В предварительном раунде белорус одолел украинца Никиту Горбатенко, в четвертьфинале — Эльдара Гулиева из Азербайджана, в полуфинале Алферов был сильнее армянского спортсмена Рафаэля Ованнисяна, а в решающем бою победил россиянина Вадима Щеблыкина.

Двое представителей Беларуси завершили борьбу на стадии ¼ финала — это Денис Солоцких (в/к до 54 кг) и Владислав Смягликов (до 92 кг). Илья Воробьев (до 57 кг), Артур Туниев (до 60 кг), Дмитрий Дешкевич (до 63,5 кг) и Александр Радионов (до 71 кг) не сумели преодолеть барьер стартового раунда. Всего в соревнованиях приняли участие более 150 спортсменов из 30 стран, которые разыграли медали в 13 весовых категориях.