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18:57 (мск), источник: ТАСС

Азиатская конфедерация бокса решила остаться под эгидой IBA

ТАСС, 15 октября. Азиатская конфедерация бокса (ASBC) приняла решение остаться под эгидой Международной ассоциации бокса (IBA) и не переходить в новую организацию World Boxing. Об этом сообщила пресс-служба ASBC.

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Источник: Соцсети

Решение было принято на внеочередном конгрессе организации в Бангкоке. 31 федерация проголосовала за то, чтобы остаться под эгидой IBA, три федерации проголосовали за переход в World Boxing, одна воздержалась.

«На прошедшей встрече были решены важные вопросы, и после протоколов голосования членских организаций Азиатская конфедерация бокса остается в составе IBA до тех пор, пока Международный олимпийский комитет (МОК) не признает новую международную федерацию. Совет директоров Азиатской конфедерации бокса, включая президента организации, обязался поддерживать наших боксеров в их стремлении к олимпийской мечте», — говорится в заявлении.

В июне сессия МОК большинством голосов исключила IBA из олимпийского движения, поскольку международная федерация, лишенная в 2019 году права проводить олимпийский отбор и олимпийские соревнования, не смогла решить финансовые и управленческие проблемы. Задачу по организации и проведению олимпийского боксерского турнира на Играх 2024 года в Париже на себя взял МОК. В октябре президент Международного олимпийского комитета Томас Бах исключил возможность восстановления IBA как члена олимпийского движения.

С конца 2020 года IBA возглавляет россиянин Умар Кремлев. Международная федерация отказалась следовать рекомендациям МОК о лишении спортсменов России и Белоруссии национальной идентификации в связи с событиями на Украине, на ее турнирах боксеры обеих стран выступают без каких-либо ограничений. Федерации бокса США, Великобритании, Швеции, Германии, Нидерландов и Филиппин в знак протеста вышли из IBA с целью создания новой международной организации под названием World Boxing.

После решения МОК об исключении IBA из олимпийского движения Азиатская конфедерация бокса сообщила о необходимости созвать внеочередной конгресс для внесения поправок в устав организации, которые позволят ей функционировать в текущей исключительной ситуации.

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