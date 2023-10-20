Батыргазиев одержал 10-ю победу в профессиональном боксе
ПЕРМЬ, 19 окт — РИА Новости. Олимпийский чемпион Токио российский боксер Альберт Батыргазиев нокаутировал венесуэльца Эндера Луцеса в поединке легковесов на турнире в Перми.
ПЕРМЬ, 19 окт — РИА Новости. Олимпийский чемпион Токио российский боксер Альберт Батыргазиев нокаутировал венесуэльца Эндера Луцеса в поединке легковесов на турнире в Перми.
Главное событие турнира лиги Ural FC (Ural Fighting Championship) в Перми закончилось нокаутом в пятом раунде.
Батыргазиев не знает поражений на профессиональном уровне: он одержал победы во всех десяти боях (семь — нокаутом). Представитель Венесуэлы потерпел первое поражение в карьере, до этого на счету Луцеса было 20 побед (16 — нокаутом).