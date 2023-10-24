После 10 лет гегемонии GGG. The Ring выбрал преемника Головкина

Бывший чемпион мира в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (42−2−1, 37 КО) был исключен из рейтинга. Причиной такого решения стал длительный простой боксера — GGG не выходил на ринг сентября 2022 года, когда в трилогии уступил Саулю Канело Альваресу единогласным решением судей.

При этом Головкин непрерывно возглавлял рейтинг лучших средневесов по версии The Ring в течение 10 лет — случилось это после победы нокаутом над Мэттью Маклином в 2013 году.

Теперь на вершине его сменил другой казахстанец — Жанибек Алимханулы (15−0, 10 КО), чемпион мира по версиям WBO и IBF в среднем весе.

Кроме того, позицию в рейтинге изменил еще один представитель Казахстана — Мейирим Нурсултанов (19−0, 11 КО) поднялся с седьмой на шестую строчку.