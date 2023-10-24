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24 октября, источник: Sport24

57-летний Майк Тайсон показал свою актуальную физическую форму

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Майк Тайсон показал свою актуальную физическую форму.

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«Я все еще в порядке», — подписал Тайсон фотографию.

Сейчас 57-летний Тайсон занимается подготовкой экс-бойца ММА Фрэнсиса Нганну к боксерскому поединку против непобежденного боксера Тайсона Фьюри.

Тайсон выходил на ринг в последний раз в качестве профессионала в 2005 году, но в 2020-м провел выставочный бой против Роя Джонса-младшего в возрасте 54 лет.

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