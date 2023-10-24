57-летний Майк Тайсон показал свою актуальную физическую форму
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Майк Тайсон показал свою актуальную физическую форму.
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Майк Тайсон показал свою актуальную физическую форму.
«Я все еще в порядке», — подписал Тайсон фотографию.
Сейчас 57-летний Тайсон занимается подготовкой экс-бойца ММА Фрэнсиса Нганну к боксерскому поединку против непобежденного боксера Тайсона Фьюри.
Тайсон выходил на ринг в последний раз в качестве профессионала в 2005 году, но в 2020-м провел выставочный бой против Роя Джонса-младшего в возрасте 54 лет.