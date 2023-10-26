Майк Тайсон ответил на вопрос про бой с Фёдором Емельяненко

Ранее Фёдор выражал желание сразиться с Тайсоном по правилам бокса.

«Боя с Фёдором не будет. Он один из моих идолов», — приводит слова Тайсона «Спорт-экспресс».

Тайсон за время карьеры провёл 58 боёв, одержав в них 50 побед (44 нокаутом) и потерпел шесть поражений. Два поединка с его участием были признаны несостоявшимися. Сейчас Майку 57 лет.