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19:52 (мск), источник: Чемпионат.com

Тайсон Фьюри оказался тяжелее Фрэнсиса Нганну перед боем в Эр-Рияде

Сегодня, 27 октября, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) прошла церемония взвешивания перед боем между британцем Тайсоном Фьюри и французом Фрэнсисом Нганну.

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Источник: Reuters

Поединок пройдёт на арене «Кинг Фахд Интернейшнл».

Фьюри показал на взвешивании вес в 125,6 кг, а Нганну завершил взвешивание с 123,4 кг.

Отметим, что поединок между Фьюри и Нганну пройдёт 28 октября.

В последнем бою Тайсон проводил третью защиту титула с 38-летним соотечественником Дереком Чисорой. Поединок был завершён в 10-м раунде — рефери остановил бой, присудив победу Фьюри техническим нокаутом.

Нганну в последний раз появлялся в октагоне в январе прошлого года, когда победил представителя Франции Сириля Гана.

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