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10:54 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Разминка перед Усиком: Фьюри преподаст урок бокса предателю UFC

Уже сегодня в Саудовской Аравии пройдет громкий поединок между непобежденным чемпионом по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Тайсона Фьюри и экс-обладателем пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Фрэнсиса Нганну. РИА Новости Спорт признает: во встрече тяжеловесов отсутствует интрига, как, собственно, и спортивный смысл.

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Источник: Соцсети

Фьюри VS Нганну

  • Когда: вечером 28 октября по Москве;
  • Где: Kingdom Arena (также известна как Boulevard Hall), Эр-Рияд (Саудовская Аравия);
  • Старт турнира: 18:00 мск (главный бой вечера стартует ближе к полуночи);
  • Где смотреть: легальная трансляция не будет доступна в России;
  • Итоги взвешивания: Фьюри показал на весах 125,6 кг, Нганну оказался чуть легче — 123,4 кг;
  • Коэффициенты: меньше 1.1 на Фьюри при 8.6 на Нганну.

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Побег Нганну из UFC удался. Француз камерунского происхождения долго мучился в главном ММА-промоушене мира из-за «маленькой зарплаты» и пытался выбить из Дэйны Уайта индивидуальный контракт, подразумевающий влияние на жизнь лиги и участие в боксерских поединках. Босс на такие поблажки Хищнику не пошел — Фрэнсис оставил пояс и, хлопнув дверью, покинул сделавшую из него звезду организацию свободным агентом.

Затем начались поиски нового места работы. От Нганну (и его запросов) открестились Bellator и ONE FC, долго «ломалось» руководство Professional Fighters League (PFL). Но все же американцы пошли навстречу 37-летнему бойцу с самым сильным ударом и заключили с ним соглашение, полностью устраивающее элитного тяжеловеса.

Получается, Нганну победил. Продавил свою позицию и добился поставленной цели: он теперь на контракте с PFL (правда, выступать там не торопится) и с самым большим боем, какой только мог урвать Хищник на данном этапе карьеры. Тайсон Фьюри обогатит капризного беглеца из UFC на 10 миллионов долларов, пускай и спортивной составляющей в этом противостоянии нет от слова совсем. Это понимают и организаторы, и фанаты, и даже соперник Нганну. Только вдумайтесь: еще до боя с Фрэнсисом 35-летний британец подписал контракт на супербой с украинцем Александром Усиком, владеющего поясами по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской организации (IBO). Ожидается, что поединок за звание абсолютного чемпиона мира состоится в Эр-Рияде 23 декабря или в январе. То есть, спустя два месяца после встречи с Нганну.

Неуважение расстраивает новоиспеченного боксера, готовившегося к дебюту под руководством легенды мирового бокса Майка Тайсона. Он призывает не заглядывать ему за спину и готовиться к большой сенсации.

«Не знаю, какова минимальная медицинская дисквалификация в боксе, но я действительно не понимаю, как Тайсон сможет драться в декабре после того, что произойдет 28 октября», — с недоумением написал Нганну в соцсетях.

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Что сказать про Фьюри? Цыганский Король долго заигрывал с Нганну, то давая согласие на бой, то щелкая оппоненту по носу. Но все же ударил по рукам: лишним чек с семью нулями не будет лишним, да и риск в этой авантюре минимальный. Дело и в колоссальном опыте, и в разнице в габаритах (206 сантиметров роста и 216 см размах рук британцев против 193 / 206 у француза), и в элементарном понимании: сколько бы боец ММА не тренировался, каким бы сокрушительным ни был его удар, боксер-профессионал «скушает» выскочку и не подавится. Вспомним 2017 год и то представление, которое устроили Флойд Мэйуэзер-младший и Конор Макгрегор.

Впрочем, сам Фьюри делает серьезный вид и предполагает, что «хоронить» Нганну преждевременно и что шанс на лакки-панч у бывшего чемпиона будет. А параллельно с этим раскручивает следующий поединок против Усик, подкалывая украинца. Настоящий шоумен!

«Полагаю, что 28-го числа мне предстоит иметь дело с гораздо более опасным соперником… Более опасным, чем тот, который у меня будет в поединке за абсолютный титул. Потому что Фрэнсис крупнее, сильнее и обладает нокаутирующей мощью. Как мы видели, на самом деле Усик не наносит большого вреда соперникам. Можно позволить ему ударить тебя по голове, и он поставит тебе фингал. Однако если позволить Нганну ударить тебя по голове, он, вероятно, расшатает тебе мозги», — цитирует Фьюри ESPN GB.

Иван Орехов

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