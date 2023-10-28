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10:39 (мск), источник: ТАСС

Рой Джонс выразил готовность провести бой против Федора Емельяненко

Ранее Емельяненко рассказал о желании провести боксерский поединок против Майка Тайсона.

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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Рой Джонс — младший готов провести поединок против российского бойца Федора Емельяненко. Об этом Джонс-младший сообщил ТАСС.

Ранее Емельяненко высказался о желании провести боксерский поединок против бывшего абсолютного чемпиона мира Майка Тайсона. 27 октября промоутер Боб Арум заявил ТАСС, что переговоров по организации этого боя никогда не было.

«Я готов выйти на бой против Федора. Это было бы очень интересное событие», — сказал Джонс-младший. В августе он уже сообщал ТАСС о желании провести бой против Емельяненко по правилам бокса.

Емельяненко 47 лет, на его счету 40 побед и 7 поражений в смешанных единоборствах (ММА), еще один бой признан несостоявшимся. Он является бывшим чемпионом организаций Pride, Rings и WAMMA, четырехкратным чемпионом мира и девятикратным чемпионом России по боевому самбо.

Джонсу 54 года, он был абсолютным чемпионом мира в полутяжелой весовой категории, в 1988 году стал серебряным призером Олимпийских игр.

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