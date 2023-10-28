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18:23 (мск), источник: ТАСС

Рой Джонс дал прогноз на бой между Тайсоном Фьюри и Нганну

По мнению эксперта, британец должен одержать победу благодаря боксерскому опыту.

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Источник: Reuters

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Британец Тайсон Фьюри должен благодаря боксерскому опыту победить француза Фрэнсиса Нганну. Такое мнение ТАСС высказал бывший абсолютный чемпион мира Рой Джонс — младший.

«Фьюри должен победить благодаря боксерскому опыту, — сказал Джонс. — Но тут, конечно, нужно быть аккуратным. Нганну обладает серьезной физической силой, он не профессиональный боксер. Поэтому тут могут быть и сюрпризы».

Поединок пройдет в субботу в Эр-Рияде.

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