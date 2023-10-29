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03:21 (мск), источник: ТАСС

Боксер Тайсон Фьюри победил бывшего чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну

ТАСС, 29 октября. Чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри победил бывшего обладателя титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) француза Фрэнсиса Нганну. Десятираундовый рейтинговый боксерский поединок, прошедший в Эр-Рияде, завершился победой Фьюри раздельным решением судей.

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Источник: AP 2023

Двое судей отдали победу Фьюри — 95:94, 96:93, один посчитал, что выиграл Нганну, — 95:94.

Вопреки ожиданиям, Фьюри сразу показал, что отнесся к поединку серьезно, и в первые секунды нанес два точных удара. Но Нганну с честью их выдержал, а в дальнейшем сумел даже навязать борьбу намного более опытному в боксе сопернику. В третьем раунде Фьюри оказался в нокдауне. В целом он был быстрее, подвижнее и точнее соперника, но и француз весьма опасно выглядел в атаке. Моментами британцу приходилось очень непросто, особенно в восьмом раунде, когда Нганну активизировался и попытался завершить бой досрочно.

Также мало кто ожидал, что Нганну хватит сил на весь бой, но в концовке он хоть и выглядел не очень свежим, но все равно сохранял опасность.

Минимум $50 млн на двоих

35-летний Фьюри по-прежнему не знает поражений на профессиональном ринге — 34 победы (24 нокаутом) и 1 ничья. Британец прервал серию из четырех досрочных побед. Фьюри трижды защищал титул чемпиона мира WBC, который завоевал в феврале 2020 года благодаря победе над американцем Деонтеем Уайлдером техническим нокаутом в 7-м раунде. В октябре 2021 года британец во второй раз победил Уайлдера — техническим нокаутом в 11-м раунде, в апреле 2022 года выиграл у соотечественника Диллиана Уайта техническим нокаутом в 6-м раунде, а в декабре — у соотечественника Дерека Чисоры техническим нокаутом в 10-м раунде.

В ноябре 2015 года Фьюри победил украинца Владимира Кличко и завоевал титулы по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO). После этого британец пропустил 2,5 года из-за проблем со здоровьем и наркотиками.

37-летний Нганну впервые выступил на профессиональном боксерском ринге. В смешанных единоборствах на его счету 17 побед и 3 поражения, в 2021 году он завоевал титул чемпиона UFC в тяжелом весе, но затем покинул организацию и не проводил поединков.

По данным Boxing Kingdom, гарантированный гонорар Фьюри за этот поединок составит $40 млн, Нганну — $10 млн. Доходы боксеров могут возрасти за расчет продажи телевизионных трансляций.

Титулами чемпиона мира в супертяжелом весе по другим престижным версиям (WBA, IBF и WBO) владеет Усик. Поединок между Фьюри и Усиком за звание абсолютного чемпиона мира запланирован на 20 января 2024 года.

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