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10:56 (мск), источник: Lenta.Ru

Усик оценил победу Фьюри в поединке с Нганну

Украинский боксер Александр Усик оценил победу британца Тайсона Фьюри в поединке с экс-чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Фрэнсисом Нганну. Слова спортсмена приводит YouTube-канал Fight Hub TV.

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«Удивил ли меня нокдаун? Да, конечно. Я смотрел и думал: “Вау, Фрэнсис, будь осторожен”. И говорил Фьюри: “Тайсон, джеб, джеб, двигайся, джеб”» — заявил Усик.

28 октября Фьюри победил Нганну в бою по правилам бокса в супертяжелом весе в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Поединок продлился десять раундов. Судьи отдали победу Фьюри раздельным решением.

29 сентября ESPN сообщил, что Фьюри и Усик подписали контракт на бой за звание абсолютного чемпиона мира. По информации издания, боксерский поединок может состояться 23 декабря 2023 года или в январе 2024 года.

Нганну за карьеру одержал 17 побед и потерпел три поражения в смешанных единоборствах. Он удерживал чемпионский пояс UFC в тяжелом весе.

В активе Фьюри 34 победы (24 нокаутом), одна ничья и ни одного поражения. Он владеет чемпионским поясом в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета.

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