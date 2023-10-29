Промоутер Фьюри заявил о переносе боя с Усиком

Уоррен заявил, что Фьюри не будет готов выйти на ринг в декабре. «У него был очень тяжелый бой. Ему нужно восстановить свое тело, пройти лечение. Когда он вернется к тренировкам, то останется пять или шесть недель до боя против Усика, а это очень мало», — пояснил промоутер.