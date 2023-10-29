Майк Тайсон ответил, победил ли Нганну в бою с Фьюри

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Напомним, встреча бойцов состоялась сегодня, 29 октября, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Фьюри победил раздельным судейским решением по итогам десяти раундов (95−94, 95−94, 93−96), побывав в нокдауне. Примечательно, что для Нганну это был дебютный поединок на профессиональном ринге.

«Было ли это ограбление? Нет. Это не было ограбление, но все знают результат», — приводит слова Тайсона MMAJunkie.