Текущие события
Хоккей. НХЛ
02:00
Бостон
Флорида
Хоккей. НХЛ
02:00
Питтсбург
Анахайм
Хоккей. НХЛ
02:00
Тампа-Бэй
Сиэтл
Хоккей. НХЛ
02:00
Филадельфия
Каролина
Хоккей. НХЛ
02:30
Айлендерс
Детройт
Хоккей. НХЛ
02:30
Виннипег
Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
03:00
Даллас
Коламбус
Футбол. Зарубежный
30.10
Гранада
Вильярреал
23
Футбол. Зарубежный
30.10
Лацио
Фиорентина
10
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона
Чикаго
Хоккей. НХЛ
05:00
Вегас
Монреаль
Футбол. Зарубежный
30.10
Эмполи
Аталанта
03
Хоккей. КХЛ
30.10
Сочи
Динамо М
16
Хоккей. КХЛ
30.10
Лада
Адмирал
31
Хоккей. КХЛ
30.10
Сибирь
Витязь
Б
32
Все события
Фоторепортажи
16«Реал» вырвал победу над «Барселоной» в Класико
8Победы Махачева и Чимаева на UFC 294
30 октября, источник: Чемпионат.com

Фьюри ответил, подерётся ли он с Усиком в следующем бою

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри ответил, сразится ли он с украинцем Александром Усиком в следующем бою после непростого выступления против камерунца Фрэнсиса Нганну.

Наверх
Источник: Reuters

«Организаторы разберутся [с датой], а до тех пор у меня нет интереса. Не беспокойте меня с боксом. Я поеду домой, возьму перерыв и проведу время со своими детьми. Меня не было 12 недель. Я видел своего новорождённого ребёнка три раза, а ему уже шесть недель. Я сделал свою работу, получил деньги, и сейчас наступили счастливые дни.

Я подерусь с Усиком следующим, мы оба подписали контракт. Когда бы ни состоялся бой, он состоится. Вот и всё», — сказал Фьюри в интервью YouTube-каналу iFL TV.

Тайсон Фьюри победил бывшего чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну
10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Овечкин забросил и стал лучшим снайпером в истории НХЛ! Разбираемся
Кто круче — Хабиб или Махачев? Ответ понравится не всем
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь