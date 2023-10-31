Фьюри ответил на жесткий ультиматум Усика провести бой 23 декабря
Непобежденный британский боксер Тайсон Фьюри отреагировал на ультиматум со стороны своего ближайшего соперника, украинца Александра Усика.
Непобежденный британский боксер Тайсон Фьюри отреагировал на ультиматум со стороны своего ближайшего соперника, украинца Александра Усика.
Ранее Усик потребовал провести бой против Фьюри 23 декабря, как оговорено в контракте, или лишить британца пояса чемпиона мира.
«Я оставлю этот вопрос парням, которые занимаются раскруткой и организацией этого боя. Я собираюсь вернуться прямо сейчас: немножко отдохнуть и вернуться в спортзал. Приготовься, Усик, и давай закатим лучший бой нашего поколения», — заявил Фьюри в интервью Boxing King Media.
Тайсон Фьюри и Александр Усик должны подраться за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе в Саудовской Аравии 23 декабря.