Фьюри ответил на жесткий ультиматум Усика провести бой 23 декабря

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Ранее Усик потребовал провести бой против Фьюри 23 декабря, как оговорено в контракте, или лишить британца пояса чемпиона мира.

«Я оставлю этот вопрос парням, которые занимаются раскруткой и организацией этого боя. Я собираюсь вернуться прямо сейчас: немножко отдохнуть и вернуться в спортзал. Приготовься, Усик, и давай закатим лучший бой нашего поколения», — заявил Фьюри в интервью Boxing King Media.