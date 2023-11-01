Бой Фьюри и Усика пройдёт в феврале

Изначально поединок был запланирован на 23 декабря. Однако на дату его проведения повлиял последний поединок Фьюри с Фрэнсисом Нганну, который прошёл в Эр-Рияде в субботу, 28 октября.

В нём британский боец получил рассечение на лбу и над левым глазом, а в третьем раунде был отправлен в нокдаун, который стал седьмым в его карьере. 35-летний Фьюри одержал победу над бывшим чемпионом UFC Нганну, проводившем первый бой среди профессионалов, разделённым решением судей.