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07:57 (мск), источник: Чемпионат.com

Бой Фьюри и Усика пройдёт в феврале

Тайсон Фьюри и Александр Усик сразятся за звание абсолютного чемпиона в тяжелом весе в феврале в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, сообщили источники ESPN.

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Источник: AP 2023

Изначально поединок был запланирован на 23 декабря. Однако на дату его проведения повлиял последний поединок Фьюри с Фрэнсисом Нганну, который прошёл в Эр-Рияде в субботу, 28 октября.

В нём британский боец получил рассечение на лбу и над левым глазом, а в третьем раунде был отправлен в нокдаун, который стал седьмым в его карьере. 35-летний Фьюри одержал победу над бывшим чемпионом UFC Нганну, проводившем первый бой среди профессионалов, разделённым решением судей.

36-летний украинец Усик владеет чемпионскими поясами по версиям WBA, IBF и WBO. За карьеру он одержал 21 победу в 21 бою, 14 из них нокаутом. Фьюри владеет титулом по версии WBC. За карьеру он провёл 35 боёв и одержал 34 победы (24 нокаутом) при одной ничьей.

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