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17:27 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстан выиграл золото чемпионата Азии по боксу

Казахстанский боксер Жандос Алпысбаев стал чемпионом Азии. Континентальный турнир среди юниоров и молодежи проходит в Астане, сообщают Vesti.kz.

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Источник: Соцсети

В финале весовой категории до 75 килограммов Алпысбаев победил иранца Дару Эбадолрахмана со счетом 3:2.

Отметим, что по числу финалистов Казахстан делит первое место с Узбекистаном.

Победителям ЧА полагается 1000 долларов в виде призовых.

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