Казахстан выиграл золото чемпионата Азии по боксу
Казахстанский боксер Жандос Алпысбаев стал чемпионом Азии. Континентальный турнир среди юниоров и молодежи проходит в Астане, сообщают Vesti.kz.
Казахстанский боксер Жандос Алпысбаев стал чемпионом Азии. Континентальный турнир среди юниоров и молодежи проходит в Астане, сообщают Vesti.kz.
В финале весовой категории до 75 килограммов Алпысбаев победил иранца Дару Эбадолрахмана со счетом 3:2.
Отметим, что по числу финалистов Казахстан делит первое место с Узбекистаном.
Победителям ЧА полагается 1000 долларов в виде призовых.