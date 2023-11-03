Казахстанский супертяж оставил Узбекистан без золота ЧА по боксу
В Астане состоялись финальные бои чемпионата Азии-2023 по боксу среди молодежи. Казахстан выиграл еще одну золотую медаль, сообщают Vesti.kz.
В Астане состоялись финальные бои чемпионата Азии-2023 по боксу среди молодежи. Казахстан выиграл еще одну золотую медаль, сообщают Vesti.kz.
Она досталась Ивану Ермоленко, победившему в финале весовой категории свыше 92 килограммов Шахзода Полвонова из Узбекистана — 5:0.
Напомним, что ранее от Казахстана победителями континентального турнира среди молодежи стали Бахтияр Анарбаев (до 60 килограммов), Торехан Сабырхан (до 63,5 килограмма) и Ислам Советов (до 71 килограмма).
2 ноября определились победители ЧА среди юниоров. Казахстан завоевал 6 золотых медалей и обошел Узбекистан в топ-3.