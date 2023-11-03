Казахстанский супертяж оставил Узбекистан без золота ЧА по боксу

Она досталась Ивану Ермоленко, победившему в финале весовой категории свыше 92 килограммов Шахзода Полвонова из Узбекистана — 5:0.

Напомним, что ранее от Казахстана победителями континентального турнира среди молодежи стали Бахтияр Анарбаев (до 60 килограммов), Торехан Сабырхан (до 63,5 килограмма) и Ислам Советов (до 71 килограмма).