Министр туризма и спорта назвал недостатки сборной Казахстана по боксу
Министр туризма и спорта РК Ермек Маржикпаев заслушал доклад федерации бокса по итогам Летних Азиатских игр в Ханьчжоу (Китай), сообщают Vesti.kz.
Министр туризма и спорта РК Ермек Маржикпаев заслушал доклад федерации бокса по итогам Летних Азиатских игр в Ханьчжоу (Китай), сообщают Vesti.kz.
Он отметил, что у казахстанских боксеров много недостатков в физической и функциональной подготовке, отсутствует резерв в женском боксе.
«Все мы хорошо знаем о ситуации с Кариной Ибрагимовой (57 кг) в финале и в полуфинальном поединке Асланбека Шымбергенова (71 кг). Однако это не должно быть причиной неудовлетворительных результатов всей команды. Наши боксеры устают после второго раунда. Хотя, по предложению федерации, был приглашен иностранный консультант по общей физической подготовке, но ожидания не оправдались. В женском боксе нет резерва, один боксер принимает участие во всех турнирах», — сказал министр туризма и спорта.