Министр туризма и спорта назвал недостатки сборной Казахстана по боксу

«Все мы хорошо знаем о ситуации с Кариной Ибрагимовой (57 кг) в финале и в полуфинальном поединке Асланбека Шымбергенова (71 кг). Однако это не должно быть причиной неудовлетворительных результатов всей команды. Наши боксеры устают после второго раунда. Хотя, по предложению федерации, был приглашен иностранный консультант по общей физической подготовке, но ожидания не оправдались. В женском боксе нет резерва, один боксер принимает участие во всех турнирах», — сказал министр туризма и спорта.